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25 июля, 21:45

Экономика

Новости часа: ВСУ обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку

Новости часа: ВСУ обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку

"Московский патруль": в подмосковном Королеве задержали трех предполагаемых наркокурьеров

"Московский патруль": инженера ТЦ "Времена года" отправили под домашний арест

"Московский патруль": полиция задержала грабителя, избившего девушку и укравшего телефон

Жители греческого острова Родос начали сами тушить лесные пожары

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

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В МЧС назвали регионы РФ в зоне риска лесных пожаров

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Обвиняемого в гибели людей в ТЦ "Времена года" отправили под домашний арест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку, об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики.

РФ запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Строительство шести одноуровневых переходов через железнодорожные пути началось в Подмосковье. Об этом сообщили в Московских железных дорогах (МЖД).

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