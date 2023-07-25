Новости часа: ВСУ обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку, об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики.

РФ запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Строительство шести одноуровневых переходов через железнодорожные пути началось в Подмосковье. Об этом сообщили в Московских железных дорогах (МЖД).

