25 июля, 21:45Экономика
Новости часа: ВСУ обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку, об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики.
РФ запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом заявили в Минэкономразвития.
Строительство шести одноуровневых переходов через железнодорожные пути началось в Подмосковье. Об этом сообщили в Московских железных дорогах (МЖД).