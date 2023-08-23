Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 23:00

Происшествия

Новости часа: тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

Новости часа: тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

Тела семи человек извлекли из-под обломков упавшего самолета в Тверской области

Новости часа: авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

На видео попал момент крушения частного самолета Embraer в Тверской области

СК возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Тверской области

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области

Евгений Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета, разбившегося под Тверью

Момент падения частного самолет Embraer в Тверской области попал на видео

Разбившийся в Тверской области бизнес-джет принадлежал компании "МНТ-Аэро"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью, заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа. На борту разбившегося в Тверской области Embraer находились 10 человек.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту падения самолета под Тверью. Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.

Читайте также
Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика