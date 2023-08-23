Новости часа: тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

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Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью, заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе Бологовского округа. На борту разбившегося в Тверской области Embraer находились 10 человек.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту падения самолета под Тверью. Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.