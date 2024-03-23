Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Так, белорусский президент Александр Лукашенко выразил Владимиру Путину соболезнования. Также граждане республики возложили цветы в память о погибших и пострадавших у здания посольства РФ.

В белорусском Минздраве предложили помощь в лечении раненых, в том числе заявили о готовности направить запасы донорской крови.

О реакции других стран на случившееся – в эфире телеканала Москва 24.