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23 марта, 02:15

Происшествия

Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

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Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Так, белорусский президент Александр Лукашенко выразил Владимиру Путину соболезнования. Также граждане республики возложили цветы в память о погибших и пострадавших у здания посольства РФ.

В белорусском Минздраве предложили помощь в лечении раненых, в том числе заявили о готовности направить запасы донорской крови.

О реакции других стран на случившееся – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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