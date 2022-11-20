Появились кадры обрушения жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине

Появились кадры обрушения жилого дома после взрыва газа в поселке Тымовское Сахалинской обалсти. На них запечатлен сам момент ЧП.

Тем временем правительство Сахалинской области сообщило, что начало выплачивать компенсации пострадавшим жильцам дома. Они получат по 30 тысяч рублей на неотложные нужды.

По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, среди них есть дети. Судьба одного человека остается неизвестной.

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