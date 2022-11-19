Глава КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Фото: AP/KCNA via KNS

Руководитель КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью. Об этом сообщает РБК.

Северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало снимки с запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Запуском руководил лично Ким Чен Ын, при этом его сопровождали супруга и дочь.

На одном из кадров девочка обходит вместе с северокорейским лидером военную технику, держа его за руку. Ранее в государственных СМИ она не появлялась.

Известно, что у Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу есть две несовершеннолетние дочери и один малолетний сын.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы КНДР полностью готовы к "настоящей войне". По его словам, недавние пуски ракет стали предупреждением врагам и наглядной демонстрацией боеспособности средств сдерживания страны.



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