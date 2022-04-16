Авария с несколькими машинами произошла на Ломоносовском проспекте

Серьезная авария произошла на Ломоносовском проспекте. Там пострадали сразу несколько автомобилей.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как машины скопились перед перекрестком. Следующие за ними авто притормаживают, но один из водителей, судя по всему, отвлекся от дороги и столкнулся с другими машинами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.