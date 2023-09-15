В Москве задержали вандала, разбившего турникет на станции "Ховрино"

Жителям столицы рассказали о самых обсуждаемых на сегодняшний день событиях.

В Москве задержали вандала, который разбил турникет на станции "Ховрино". Об этом сообщает столичная прокуратура. Вину мужчина признал и пояснил, что в этот день у него было плохое настроение.

В столице обустроили 40 новых остановок общественного транспорта с начала года. Благодаря этому поездки по городу стали еще удобнее. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, остановочные пункты появились в десяти административных округах столицы.

Актер Александр Петров женился. Артист удивил поклонников дважды: во-первых, расстался с актрисой Стасей Милославской, с которой встречался несколько лет. А во-вторых, выложил пост, в котором рассказал, что женился после нескольких свиданий.