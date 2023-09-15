Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 16:45

Происшествия

В Москве задержали вандала, разбившего турникет на станции "Ховрино"

В Москве задержали вандала, разбившего турникет на станции "Ховрино"

ДТП произошло в районе МЦК Ростокино

Пять авто столкнулись возле школы в Московской области

Попавший в аварию в центре Москвы Mercedes находится в угоне

Устроивший аварию в центре Москвы водитель ехал со скоростью около 150 километров в час

Устроивший аварию в центре Москвы пьяный водитель более тысячи раз превышал скорость

Пьяный водитель устроил аварию в центре Москвы

РФ направила борт с гуманитарной помощью в пострадавшие от наводнения районы Ливии

Пять человек пострадали в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

Новости регионов: пожарная машина смяла семь легковых авто в Хабаровске

Жителям столицы рассказали о самых обсуждаемых на сегодняшний день событиях.

В Москве задержали вандала, который разбил турникет на станции "Ховрино". Об этом сообщает столичная прокуратура. Вину мужчина признал и пояснил, что в этот день у него было плохое настроение.

В столице обустроили 40 новых остановок общественного транспорта с начала года. Благодаря этому поездки по городу стали еще удобнее. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, остановочные пункты появились в десяти административных округах столицы.

Актер Александр Петров женился. Артист удивил поклонников дважды: во-первых, расстался с актрисой Стасей Милославской, с которой встречался несколько лет. А во-вторых, выложил пост, в котором рассказал, что женился после нескольких свиданий.

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