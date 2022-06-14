ВСУ атаковали рынок в Донецке

Три человека погибли при обстреле ВСУ рынка в Донецке. Среди них – девушка и ребенок. Еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.

Выпущенные ракеты были с фугасной боеголовкой системы залпового огня "Ураган". Боеприпасы разрушили торговый ряд, повредили склады и магазины, изрешетили осколками крыши автомобилей.

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