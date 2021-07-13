Новости России: в Дагестане две девушки упали с качелей в горное ущелье

В Дагестане две девушки едва не упали в горное ущелье. Они раскачивались на качелях, которые установлены для любителей острых ощущений у обрыва Сулакского каньона. Однако в какой-то момент трос оторвался, и девушки полетели в каньон. И только благодаря скальному выступу, на который упали девушки, все не закончилось трагедией. Прокуратура уже начала проверку. А в региональной администрации заявили, что будут настаивать на сносе подобных объектов.

Гостиницы и другие объекты размещения проверят на Кубани после ЧП в Геленджике. Там в одной из гостиниц в частном секторе прогремел взрыв. В МЧС подтвердили, что это был газ. По их данным, один человек погиб – это был случайный прохожий. Еще пятеро пострадали. Некоторые из них находятся в реанимации, в том числе один ребенок. Об этом рассказали медики. Всего эвакуировали 50 человек. Предполагают, что в четырехэтажном здании на цокольном этаже находился маленький магазин – именно там взорвался бытовой газ. Разбиты окна, а также повреждены внутренние конструкции на первом этаже. На месте работают более 40 спасателей. Как сообщили в МЧС, они вытащили из-под обломков и передали медикам пострадавшую женщину. Считают, что больше под завалами людей нет. Несколько кварталом вокруг гостиницы, где прогремел взрыв, оцеплены.

На Ставрополье маршрутная "ГАЗель" выскочила перед бронетранспортером. При столкновении два пассажира маршрутки погибли. Еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы. Сейчас им оказывают помощь в местной больнице. Авария случилась в хуторе Тамбукан в Предгорном районе Ставропольского края. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции. Предполагают, что водитель ГАЗели пытался проскочить сквозь колонну боевой техники, но не получилось.

К борьбе с пожарами в Якутии подключили Леонардо ди Каприо. Американский актер пообещал помолиться, чтобы в Сибири все было хорошо. Это стало результатом переписки Ди Каприо и эко-активистки Розы Дьячковской в Instagram. Девушка буквально закидала актера тысячами сообщений с просьбами помочь распространить информацию о якутских пожарах, и Лео ответил. Ранее актер называл природные пожары одним из признаков климатического кризиса.



Вода в море под Геленджиком, рядом с известной скалой Парус, окрасилась в красный цвет. Это вызвало беспокойство у многочисленных туристов. Но в администрации города-курорта заявили, что повода для паники нет. Подобное явление происходит несколько раз в год на территории всего Черноморского побережья. Воде такой цвет придают водоросли-макрофиты, для которых теплая морская вода в 30 градусов – самая благоприятная среда.



В Санкт-Петербурге жители района Колпино, где находятся знаменитые "Кресты", рассказали, как их напугали заключенные. Выяснилось, что причиной тому стал футбол. Всю ночь после финала Евро-2020 обитатели следственного изолятора кричали и выбрасывали из окон подожженные предметы. Как выяснилось, начальник СИЗО разрешил посмотреть матч Италия – Англия, а потом выделил еще 10 минут на "выражение эмоций". И они просто зашкаливали. Крики радости от подарка тюремной администрации не давали спать гражданам, чьи дома расположены в километре от "Крестов".

В Пензе снесли уникальный, единственный в России деревянный планетарий, построенный почти 100 лет назад. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. По мнению местных активистов, в полном демонтаже не было необходимости – сруб здания требовал только локальных замен. Но власти решили иначе. Хотя раньше в областном правительстве обещали отреставрировать здание. Планетарий построили в 1928 году. До войны здесь была Народная обсерватория. Затем в постройке расположилась гидрометеослужба. В 2011 году здание закрыли на реконструкцию.

В Крыму снова непогода. Там выпал град размером с вишню. Он прогнал отдыхающих с пляжа Балаклавской бухты. Очевидцы сняли, как люди пытаются спастись от града: закрываются полотенцами, зонтиками и другими предметами, которые попадаются под руку. Люди собрались под навесами, взрослые пытаются прикрыть детей.