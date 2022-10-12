ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле

Сотрудники управления ФСБ РФ по Свердловской области предотвратили теракт в военкомате Нижнего Тагила. Как сообщили в ведомстве, был задержан выходец с Украины, он планировал взорвать административное здание.

Известно, что это мужчина 59 лет, он приехал в Россию в 2014 году. В данный момент подозреваемый находится под стражей. Дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. По информации местных СМИ, фигурант уголовного дела работал дворником в городской больнице.

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