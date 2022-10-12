Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 октября, 18:15

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле

Новости часа: Хуснуллин сообщил о количестве человек, восстанавливающих Крымский мост

Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Для ремонта Крымского моста прибыл первый плавучий кран

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Сотрудники управления ФСБ РФ по Свердловской области предотвратили теракт в военкомате Нижнего Тагила. Как сообщили в ведомстве, был задержан выходец с Украины, он планировал взорвать административное здание.

Известно, что это мужчина 59 лет, он приехал в Россию в 2014 году. В данный момент подозреваемый находится под стражей. Дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. По информации местных СМИ, фигурант уголовного дела работал дворником в городской больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиябезопасностьрегионывидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика