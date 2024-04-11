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11 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: лидер ХАМАС подтвердил смерть сыновей и внуков в результате удара Израиля

Новости мира: лидер ХАМАС подтвердил смерть сыновей и внуков в результате удара Израиля

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В ночь на 11 апреля в секторе Газа в результате израильского удара по лагерю беженцев погибли трое сыновей и несколько внуков лидера движения ХАМАС Исмаила Хании. Утрату членов семьи он лично подтвердил в комментарии арабским журналистам, уточнив, что в ходе войны он потерял уже 60 родственников.

В американском штате Филадельфия трагедией обернулось празднование Ураза-байрама. По сообщениям очевидцев, во время мероприятия на одной из улиц началась стрельба. Арестованы несколько подозреваемых с оружием на руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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