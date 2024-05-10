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10 мая, 21:30

Происшествия

В Петербурге началась проверка компании, автобус которой упал в реку

В Петербурге началась проверка компании, автобус которой упал в реку

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В Санкт-Петербурге началась масштабная проверка компании, автобус которой упал в реку. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Работы на месте ЧП уже завершены, водолазы обследовали дно реки. Сам автобус подняли с помощью крана. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате автобус свалился в реку Мойка. По данным МЧС, погибли семь человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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