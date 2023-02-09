Число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что пока неизвестной остается судьба еще трех человек.

Инцидент произошел утром 9 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушился подъезд здания и начался пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.