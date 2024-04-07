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07 апреля, 22:30

Политика

Новости мира: три человека погибли после взрыва на стрельбище в Грузии

Новости мира: три человека погибли после взрыва на стрельбище в Грузии

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Три человека погибли после мощного взрыва на частном стрельбище в грузинском Тбилиси. Еще трое пострадали, отмечали в МВД Грузии. Причины взрыва пока не установлены, идет расследование.

В Таиланде обсуждают возможность создания аналога Шенгену на территории Юго-Восточной Азии. По данным СМИ, такую идею обсуждает премьер королевства вместе с коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама.

Часть обшивки оторвалась и повисла на крыле самолета в американском Колорадо. Из-за этого пришлось развернуть авиалайнер и заставить его вернуться в Денвер.

Подробности об этих и других мировых новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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