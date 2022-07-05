Восемь детей из частного детского сада были госпитализированы после отравления

Восемь детей из частного детского сада попали в больницу с симптомами отравления. Учреждение находится на 3-й Хорошевской улице. Проверку там проводит прокуратура.

Известно, что кормила детей в саду коммерческая организация, услуги оказывали по договору. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.