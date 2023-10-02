Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:30

В мире

Новости мира: 18 человек пропали без вести из-за пожара на дискотеке в Испании

Новости мира: 18 человек пропали без вести из-за пожара на дискотеке в Испании

На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки

Житель Подмосковья напал с ножом на сына соседки

Более 300 человек эвакуировали из дома в Тобольске после взрыва газа

Четыре человека погибли в результате ДТП в Балашихе

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

У здания МВД Турции произошел взрыв

Тринадцать человек погибли при пожаре в ночном клубе в Испании

Одиннадцать человек погибли при пожаре в ночном клубе в Испании

На Живописной улице в Москве автомобиль врезался в дерево и загорелся

В Испании не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке. Спасатели продолжают поиски. При этом власти не уверены, что эти люди все еще находятся на месте ЧП. Трагедия случилась в ночь на 1 октября в городе Мурсия. Число погибших выросло до 13. По данным местных СМИ, пламя в ночном клубе могло вспыхнуть из-за короткого замыкания в одной из лампочек на танцплощадке. В городе объявлен трехдневный траур.

В Мексике во время службы обрушилась крыша церкви Санта-Крус. Трагедия произошла на востоке страны. Семь человек погибли, еще 10 ранены, сообщают власти. Вместе с прибывшими на место медиками, помощь пострадавшим оказывали местные жители, об этом пишут СМИ. В данный момент на месте ЧП разбирают завалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика