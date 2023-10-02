Новости мира: 18 человек пропали без вести из-за пожара на дискотеке в Испании

В Испании не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке. Спасатели продолжают поиски. При этом власти не уверены, что эти люди все еще находятся на месте ЧП. Трагедия случилась в ночь на 1 октября в городе Мурсия. Число погибших выросло до 13. По данным местных СМИ, пламя в ночном клубе могло вспыхнуть из-за короткого замыкания в одной из лампочек на танцплощадке. В городе объявлен трехдневный траур.

В Мексике во время службы обрушилась крыша церкви Санта-Крус. Трагедия произошла на востоке страны. Семь человек погибли, еще 10 ранены, сообщают власти. Вместе с прибывшими на место медиками, помощь пострадавшим оказывали местные жители, об этом пишут СМИ. В данный момент на месте ЧП разбирают завалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.