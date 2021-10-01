Адвокат прокомментировал ситуацию с Исмаиловым

Тельман Исмаилов известен прежде всего как владелец Черкизовского рынка. При этом он зарабатывал в сфере девелопмента, туризма и даже медицины.

В 2007 году Исмаилов занимал 76 место в списке российских бизнесменов журнала Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в 620 миллионов долларов.

Но в итоге Исмалилова признали банкротом. Как теперь проходят процедуры взывскания. И что с экстрадицией. Обсудим это с экспертом. У нас на прямой связи кандидат юридических наук, адвокат Янис Юкша.

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