США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности – СМИ

США намереваются передать Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Анонсированы также поставки контрбатарейных радаров и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.