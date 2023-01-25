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Политика

Новости часа: военные РФ заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

Новости часа: военные РФ заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные РФ заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве заявили, что российские военные наступают на донецком направлении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО. Предложение поступило от основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Роман "Как закалялась сталь" и прозу о ВОВ включат в школьные программы. Об этом заявили в Минпросвещения.

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