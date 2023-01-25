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Политика

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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Немецкие СМИ заявили, что Германия поставит Украине танки Leopard 2. Речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Кроме того, Берлин планирует выдать разрешение странам, которые хотели бы поставить Украине имеющиеся у них танки. О готовности передать Leopard сообщили норвежские и шведские СМИ.

По данным американских журналистов, 12 стран планируют поставить Киеву около 100 немецких танков. Однако пока ни одна страна официально это не подтвердила.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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