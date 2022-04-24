Акции протеста против итогов президентских выборов проходят во Франции

Акции протеста против итогов президентских выборов проходят в крупных городах Франции, участники выражают недовольство предварительными данными о переизбрании на второй срок нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.

Минобороны Армении сообщило о своем военнослужащем, пересекшем "при невыясненных обстоятельствах" границу с Азербайджаном. Теперь в ведомстве предпринимают все необходимые меры по возвращению солдата на родину.

Прокуратура проконтролирует мероприятия по проверке устойчивости конструкций дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, где взорвался газ. Об этом сообщает надзорное ведомство региона. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв газа, пострадал один человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.