ВС РФ поразили восемь пунктов управления ВСУ за сутки

Российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ. Также уничтожены 68 артиллерийских подразделений и военная техника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.