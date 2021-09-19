Барьер в 5% голосов на выборах в Госдуму преодолели пять партий

Пять партий преодолели минимальный пятипроцентный барьер по выборам в Госдуму. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду".

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.