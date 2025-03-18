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18 марта, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Белый дом сообщил, что переговоры Трампа и Путина "идут хорошо"

Белый дом сообщил, что Трамп и Путин разговаривают уже около часа

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

Песков заявил, что предстоящий разговор Путина и Трампа состоится по обоюдной инициативе

Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

Песков рассказал, сколько будет длиться телефонный разговор Путина и Трампа

Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 марта.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он начался в 17:00 по московскому времени и продлился почти 2,5 часа. В Белом доме сообщают, что теперь по итогам беседы ожидается пресс-конференция президента США.

В Москве откроют еще четыре городских вокзала, каждый из них будет объединять разные виды транспорта. Благодаря этим постройкам пассажиры смогут менять привычные маршруты и тратить меньше времени на дорогу и пересадки.

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение над Ленинградской областью. Экипаж погиб, сообщило Минобороны РФ. К месту падения уже вылетела комиссия Воздушно-космических сил. В министерстве уточнили, что это был учебно-тренировочный полет, но он выполнялся без боекомплекта.

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