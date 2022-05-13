Минобороны РФ сообщило о количестве уничтоженной военной техники на Украине

С начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили более 150 самолетов, 125 вертолетов и более 800 беспилотников. Подбито более 3 тысяч танков и других боевых бронемашин.

Поражены более 300 ракетных комплексов, 366 установок реактивных систем залпового огня, почти полторы тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

