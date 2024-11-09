Трамп объявил, что главой аппарата Белого дома станет Сюзан Уайлс

Дональд Трамп, победивший в президентских выборах в США, объявил о первых кадровых назначениях в своей будущей администрации. В частности, политик сообщил, что главой аппарата Белого дома станет 67-летняя Сюзан Уайлс.

Таким образом, она будет первой женщиной в истории страны, которая займет настолько влиятельную должность. На этом фоне в России обсуждают, как будет выглядеть новая система взаимоотношений РФ и Штатов.

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