09 ноября, 07:30Политика
Трамп объявил, что главой аппарата Белого дома станет Сюзан Уайлс
Дональд Трамп, победивший в президентских выборах в США, объявил о первых кадровых назначениях в своей будущей администрации. В частности, политик сообщил, что главой аппарата Белого дома станет 67-летняя Сюзан Уайлс.
Таким образом, она будет первой женщиной в истории страны, которая займет настолько влиятельную должность. На этом фоне в России обсуждают, как будет выглядеть новая система взаимоотношений РФ и Штатов.
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