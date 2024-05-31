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31 мая, 13:00

Общество

Глава совета директоров "Движения Первых" Гуров рассказал, как организация помогает детям

Глава совета директоров "Движения Первых" Гуров рассказал, как организация помогает детям

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Как отметил глава совета директоров "Движения Первых" Григорий Гуров, организация помогает детям определиться с направлением развития с помощью воспитательной политики, которая сконцентрирована на полезной деятельности.

Кроме того, Гуров подчеркнул, что все проекты "Движения первых" направлены на формирование профессионального и жизненного пути молодежи. Участвуя в них, дети приходят к пониманию своих слабых и сильных сторон, и осознают, кем хотят стать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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