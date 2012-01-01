Эксперт Алмаев назвал главные способы сэкономить при организации свадьбы

Этим летом свадьбы могут подорожать до 50%: по данным экспертов, даже в близком кругу торжество может обойтись в 1,3–1,5 миллиона рублей. Москва 24 выяснила у организаторов, насколько эти цифры близки к истине и возможно ли на чем-то сэкономить при подготовке не в ущерб результату.

Почему свадьбы дорожают?

Летом 2024 года за организацию свадьбы россияне могут отдать на 30% больше, чем в 2023-м. В отдельных случаях торжество подорожает до 50%, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на организаторов мероприятий. По данным опрошенных специалистов, такой рост якобы связан с нежеланием молодоженов планировать свадьбу заранее: все чаще в агентства приходит запрос провести торжество в сжатые сроки. Поэтому теперь мероприятие даже "в близком кругу" может обойтись в 1,3–1,5 миллиона рублей.

Основная часть суммы традиционно уйдет на банкет, – порядка 40% от общего бюджета. Следующая статья расходов – фотографы, видеооператоры и ведущие, оплата которых выросла примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

Однако владелец свадебного агентства Виктория Строжук в беседе с Москвой 24 отметила, что желающих сыграть свадьбу как можно скорее в этом году больше не стало. По ее мнению, рост цен на услуги подрядчиков и аренду зала вызван общим удорожанием.



Виктория Строжук владелец свадебного агентства Если еще год-полтора назад банкет на определенной площадке мог стоить 3,5 тысячи рублей на человека, то сейчас – 4,5–5 тысяч. Ведущие тоже стали брать намного больше: если раньше праздничный вечер с одним ведущим обходился в среднем 60 тысяч, то сегодня – 100. "Топовые" же раньше брали 150 тысяч, а теперь – 200–300.

В свою очередь, свадебный распорядитель Олег Алмаев добавил, что аренда банкетных залов дорожает также из-за низкой конкуренции, так как ряд качественных площадок закрылись.

"Из-за этого аренда может быть даже дороже, чем сам банкет", – отметил он, подчеркнув, что в целом от срока планирования торжества зависит не столько итоговая стоимость, сколько наличие интересных локаций и проверенных подрядчиков.

От "эконома" до "премиума"

Бюджетно сыграть свадьбу сегодня можно в среднем за 500 тысяч рублей, считают организаторы. В стоимость будет включена недорогая площадка, ведущий, фотограф и немного декораций. При этом большую роль играет и количество гостей, отметила Виктория Строжук.





Виктория Строжук владелец свадебного агентства Банкет обойдется в 4,5 тысячи рублей на человека – это 135 тысяч рублей на 30 гостей. Прибавляем еще процент за депозит и за закрытие зала – это уже 165 тысяч. Ведущий запросит 60 тысяч рублей, фотограф – примерно 40. Еще 50 тысяч уйдет на видеографа, хотя можно и без него. В свою очередь, декор без выездной регистрации стоит 60–70 тысяч. Получается, что можно уложиться в 400 тысяч рублей, но это "программа минимум".

Средняя свадьба будет стоить один-два миллиона, а праздник в сегменте "выше среднего" и "высокий" – от двух до четырех миллионов рублей. Ценник же на "премиум"-свадьбу только начинается от четырех миллионов. Отличия в площадке, праздничной программе и количестве декораций: например, оформление банкета иногда может стоить больше, чем аренда, отметил Олег Алмаев.

"Самая большая проблема любой свадьбы – понятие "я хочу". Как правило, невесты мечтают, чтобы у них была куча живых цветов в оформлении. Поэтому бывает так, что аренда зала вышла на 500 тысяч рублей, а декорирование – на миллион. И не все задумываются, что после торжества цветы пойдут в ведро, ведь они никому не нужны", – объяснил он.

Для дорогой и пышной свадьбы молодожены также часто приглашают эстрадных звезд, творческие коллективы, заказывают огромный свадебный торт. К стоимости также может добавиться салют и "звездный" ведущий, пояснил эксперт.

Совет на будущее

Первое, о чем нужно подумать при подготовке, – дата. В event-среде есть такое понятие, как "свадебный сезон", когда спрос на праздничные услуги растет, а вместе с ним – и цены. Как правило, по словам Виктории Строжук, самыми популярными месяцами у молодоженов считаются летние, а также сентябрь, декабрь и апрель.

"В сентябре мероприятий чуть меньше, чем в июне, и иногда в этом месяце провести банкет дешевле, чем летом. При этом часто молодожены уверены, что организовать свадьбу зимой дешевле: это возможно, если дело не касается декабря, так как это месяц новогодних корпоративов", – объяснила специалист.

Сильно сэкономить можно также, сыграв свадьбу в будний день. По словам эксперта, с понедельника по четверг многие залы сдаются в аренду со скидкой, а подрядчики предлагают выгодные цены.

Организаторы также рекомендуют подумать о количестве гостей, ведь камерная свадьба будет стоить меньше, зато на торжестве будут самые близкие, заметил Олег Алмаев.



Олег Алмаев свадебный распорядитель Сегодня на любой свадьбе примерно 20–30% – "ненужные" люди. Звучит жестко, но это так. Многие зовут гостей просто ради того, чтобы им побольше подарили. Но если подумать логически, то ради них вы и потратите столько же денег.

Эксперт также призвал подумать об отказе от ведущего, видеографа и декораций. По его мнению, яркое и интересное мероприятие необязательно делать "как у всех". Важно помнить, что свадьба – это праздник молодоженов, который должен быть уникальным и запоминающимся, заключил специалист.

