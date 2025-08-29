Мастер-классы и выставка "Родные мотивы" пройдут в рамках Московской недели моды

Москвичи и гости столицы могут посетить модные показы, мастер-классы и выставку "Родные мотивы". Все мероприятия проходят в рамках пятой Московской недели моды. Свои коллекции представят зарубежные и российские дизайнеры.

В парке "Красная Пресня" с 29 по 31 августа вновь состоится фестиваль водных фонариков. В мае его посетили более 7 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает результаты 2024 года.

