Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 12:30

Общество

Мастер-классы и выставка "Родные мотивы" пройдут в рамках Московской недели моды

Мастер-классы и выставка "Родные мотивы" пройдут в рамках Московской недели моды

Москвичи потратят около 25–30 тыс рублей на сборы ребенка в школу

Гастроблогер Макс Брандт рассказал, куда стоит съездить любителям вкусно поесть

Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана

Теплый атмосферный фронт спровоцировал дожди в Москве

Наплыв посетителей в ТЦ Москвы ожидается перед 1 сентября

Воздухоплаватели Конюхов и Меняйло побили рекорд высоты полета на аэростате

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 75% 29 августа

"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

"Новости дня": Роспотребнадзор разработал тест для выявления 25 вирусов

Москвичи и гости столицы могут посетить модные показы, мастер-классы и выставку "Родные мотивы". Все мероприятия проходят в рамках пятой Московской недели моды. Свои коллекции представят зарубежные и российские дизайнеры.

В парке "Красная Пресня" с 29 по 31 августа вновь состоится фестиваль водных фонариков. В мае его посетили более 7 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает результаты 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика