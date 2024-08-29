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29 августа, 23:30

Общество

Тысячи москвичей поучаствовали в сборе гумпомощи для жителей Курской области

Тысячи москвичей поучаствовали в сборе гумпомощи для жителей Курской области

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Тысячи москвичей уже поучаствовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области. Люди приносят предметы первой необходимости: одежду, средства гигиены, постельные принадлежности. Оставить их можно в любом из 14 штабов по сбору гумпомощи.

Стать волонтером может каждый желающий – достаточно обратиться в один из ресурсных центров "Мосволонтер". Адреса и график работы штабов помощи можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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