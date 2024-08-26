Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года

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В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут. Этот показатель стал максимальным за 11 лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

При этом ежедневно на выполнение профессиональных задач россияне тратили в среднем 7 часов 38 минут.

Впервые за 11 лет наблюдений женщины начали работать свыше 37 часов в неделю. Вместе с тем средняя продолжительность рабочего времени мужчин стабильно остается на высоком уровне, и в 2023 году она составила 39 часов 12 минут. Уже в первом квартале 2024 года граждане РФ отводили на работу в среднем по 38 часов 28 минут в неделю.

На этом фоне число тех, кто не перерабатывает, постепенно растет. При этом количество граждан, которые работают более 40 часов в неделю, стабильно снижается.

Так, в 2021 году доля таких работников среди россиян составляла 5,8%. В 2022-м она снизилась до 4,7%, а в 2023-м – до 4,5%. Уже в январе – марте 2024 года их число уменьшилось до 4,15%, резюмировали в ведомстве.

Аналитики также выяснили, что 44% российских компаний приходится требовать от сотрудников уйти в отпуск. В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Из них чаще всего такое требование предъявляют в транспортной отрасли – 89%, на втором месте расположилась строительная сфера с 75%, а на третьем – торговля (60%).

