В России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

В России появился неизвестный вирус, от которого не помогают лекарства. У всех заболевших все начиналось с ломоты и слабости. Но через пару дней появляется температура до 39 градусов и сильнейший кашель, даже с кровью.

Симптомы не проходят и через неделю лечения антибиотиками. При этом у всех отрицательные тесты на ковид и грипп. По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

