27 апреля
В Москве запустят обучение для блогеров
В Москве запускают обучение для блогеров на базе школы кино "Индустрия" и крупнейшей в России контент-платформы Wibes. Ученикам объяснят азы драматургии, режиссуры и операторского мастерства. Они научатся снимать обзоры, выстраивать кадр и создавать интересные видеоролики.
Курс рассчитан на 3 месяца. Занятия будут вести режиссеры, актеры, блогеры и креаторы. Прием заявок на обучение стартовал 27 апреля.
