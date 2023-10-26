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26 октября, 08:00

Общество

Эксперты заявили, что старение населения РФ замедлит темпы роста национальной экономики

Эксперты заявили, что старение населения РФ замедлит темпы роста национальной экономики

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Старение населения России замедлит темпы роста национальной экономики. К такому выводу пришли эксперты. Отмечается, что на данный момент более 25% всего населения страны – это люди старшего поколения.

Какие решения предлагают экономисты? Как демография влияет на ВВП и другие показатели? Какие меры по стимулированию рождаемости и включению старшего населения в экономическую деятельность страны есть в арсенале у государства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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