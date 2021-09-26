В столице усилили контроль за соблюдением масочного режима в метро и автобусах

В Москве снова усилили контроль за масками в метро и автобусах. Штраф за проезд без средств индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей.

С начала сентября контролеры выявили уже 27 тысяч нарушителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

