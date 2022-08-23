Мосэкомониторинг ожидает повышение концентрации вредных веществ ночью и утром 24 августа

Ночью и утром 24 августа в Москве концентрация вредных веществ вновь повысится, прогнозируют в Мосэкомониторинге. Дымка добирается до столицы из Рязанской области, где огонь продолжает распространяться.

Что за вредные вещества приносит с собой смог? Чем они опасны? Как работают станции контроля качества воздуха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



