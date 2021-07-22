Почти половина россиянок готовы на свидании разделить счет пополам

Россияне готовы потратить на первое свидание в среднем 1 700 рублей. Это показал опрос, который провели эксперты приложения для знакомств.

Треть женщин надеются, что на свидании за них заплатят. А почти половина из опрошенных девушек признались, что готовы разделить счет пополам.

Также большинство респондентов считают, что обсуждать финансовые вопросы в паре надо как можно раньше.

Опрос проводили среди тысячи совершеннолетних мужчин и женщин без постоянного партнера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.