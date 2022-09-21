Десять магазинов появятся вместо брендов компании Inditex в "Афимолле"

Вместо Zara и других брендов, принадлежащих группе Inditex, в торговом центре "Афимолл" появятся десять других магазинов. Об этом рассказала генеральный директор компании, владеющей ТЦ.

По его словам, Inditex занимал 4,5 тысячи квадратных метров площади. Часть уже отдана другим брендам.

Какие магазины заменят бренды Inditex в "Афимолле"? Смогут ли новые марки удовлетворить запросы покупателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.