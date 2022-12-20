Миноробоны РФ показало боевую подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Миноробоны РФ показало боевую подготовку экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Партия модернизированной бронетехники поступила на вооружение танкового соединения Центрального военного округа.

Перед отправкой на передовую экипажи отрабатывают стрельбу по мишеням с различных позиций. После того как экипажи завершат переподготовку, они приступят к выполнению боевых задач в составе группировки подразделений "Отважные". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.