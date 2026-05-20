Риск распространения лихорадки Эбола в России минимален, заявил молекулярный биолог Павел Волчков. По его словам, вакцину от Эбола хорошо бы иметь, но правильное применение – создание популяционного иммунитета в регионе, где есть эпидемия. В африканских странах к этой проблеме относятся строго, карантинные мероприятия в основном достаточны, чтобы заболевание не распространилось дальше по материку и тем более на другие.

Волчков подчеркнул, что Эбола передается только при непосредственном контакте, а не воздушно-капельным путем. Вирус может мутировать, но не способен обмениваться частями генома и пересобираться в новые варианты, как грипп.

