Москвичи показали, как проводит уборку сотрудник городской службы

Жители района Ивановское сняли своеобразную уборку в своем дворе. На кадрах видно, как молодой человек пытается избавиться от грязи.

При этом он только поднимает густое облако пыли, которое оседает на припаркованных машинах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

