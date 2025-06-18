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18 июня, 11:30

Общество

Кофе-рейвы стали новым трендом среди москвичей

Кофе-рейвы стали новым трендом среди москвичей

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В столице набирают популярность кофе-рейвы – утренние вечеринки в кофейнях с диджеями. Их отличает отсутствие алкоголя, дневной формат и акцент на здоровом образе жизни. Гости приходят потанцевать, пообщаться и взбодриться чашкой кофе или матчи.

Такие мероприятия стартуют около 10:00 и заканчиваются к обеду. Некоторые кофе-рейвы собирают до 500 человек. Формат пришел из Лондона, Амстердама и Нью-Йорка, но теперь уверенно приживается и в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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