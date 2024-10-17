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17 октября, 23:15

Общество

У жителей двух ЖК в Хорошёво-Мнёвниках произошел конфликт из-за прохода к станции метро

У жителей двух ЖК в Хорошёво-Мнёвниках произошел конфликт из-за прохода к станции метро

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Жители ЖК "Хорошёвский" установили металлический забор длиной 193 метра, который мешает жильцам ЖК "Вереск" коротким путем пройти к ближайшей станции метро "Октябрьское поле", детскому саду, магазину и аптеке. Кроме того, огорожен и однополосный проезд на 3-ю Хорошёвскую улицу.

Некоторые проделывают дыры в заборе, чтобы сократить путь, но другие обмазывают их Солидолом, который практически ничем не вымывается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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