У жителей двух ЖК в Хорошёво-Мнёвниках произошел конфликт из-за прохода к станции метро

Жители ЖК "Хорошёвский" установили металлический забор длиной 193 метра, который мешает жильцам ЖК "Вереск" коротким путем пройти к ближайшей станции метро "Октябрьское поле", детскому саду, магазину и аптеке. Кроме того, огорожен и однополосный проезд на 3-ю Хорошёвскую улицу.

Некоторые проделывают дыры в заборе, чтобы сократить путь, но другие обмазывают их Солидолом, который практически ничем не вымывается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.