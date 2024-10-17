Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за тумана в ночь на 18 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве и Подмосковье 18 октября с 00:00 до 09:00. Он объявлен в связи с туманом, сообщает Гидрометцентр России.

Также синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ночь на пятницу в столице ожидаются заморозки. Минимум до вторника, 22 октября, в Москве установится сухая погода без осадков. В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.

Помимо этого, метеоролог Николай Терешонок предположил, что количество снега в столице этой зимой будет больше нормы из-за южных циклонов, которые могут принести больше влаги. Согласно его прогнозу, в регионе будут сильные снегопады в отдельные дни, а наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале.