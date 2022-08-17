На форуме "Армия – 2022" показали трофейную технику, захваченную на Украине

На форуме "Армия – 2022" открыли выставку вооружения, захваченного во время спецоперации на Украине. По данным Минобороны, техника в основном исправная, так как украинские военные ее просто бросали.

Там можно увидеть, в том числе, иностранные беспилотники, бронемашины, а также артиллерийские системы.