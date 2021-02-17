Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины

В Якутии добыли крупный алмаз и назвали его в честь российской вакцины от коронавируса. В тезке "Спутника V" целых 100 карат. Драгоценный камень светло-желтого цвета, такие встречаются очень редко.

Этому чуду природы решили дать имя другого чуда, сотворенного учеными, – так выразились в алмазодобывающей компании.

Саму вакцину Центра Гамалеи, в свою очередь, назвали в честь первого космического спутника СССР, который открыл дорогу мировым космическим исследованиям. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.