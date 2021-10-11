Звезды о буллинге: Наталья Подольская рассказывает историю Михаила из Самары

Михаилу было 14 лет, когда у него начали проявляться первые признаки витилиго. Началось с небольшого пятнышка на колене, а затем пигментация распространилась на все тело. Заболевание обычно дебютирует в подростковом возрасте, а лечения от него не существует. В один момент парень стал объектом насмешек, его обзывали "жирафом", а одноклассницы стали сторониться, будто он заразный. Одноклассники затаскивали Михаила в туалет, запихивали тряпку в рот и окунали головой в унитаз. Все изменилось после того, как однажды мальчик решил дать отпор своему главному обидчику на глазах у всей школы. Певица Наталья Подольская читает историю Михаила из Самары для спецпроекта Москвы 24 о буллинге.