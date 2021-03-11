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Москва 24

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Общество

13:30

Эксперт рассказал, почему в столичных магазинах стали чаще красть товары

общество магазины видео Вероника Иващенко Иван Базанов Яна Гордиенко

Некоторые СМИ сообщают, что столичные супермаркеты все чаще фиксируют случаи краж. Эксперты говорят, что на поведение покупателей повлияли рост цен и падение доходов. К тому же ретейлеры активно устанавливают кассы самообслуживания. Есть ли тут связь?

Специалист по информационной безопасности рассказал, что такая система несет опасность в первую очередь для самой торговой сети, потому что именно через кассы самообслуживания и происходит кража товара. Кроме того, стоит отметить, что торговые сети уже закладывают процент краж в стоимость товаров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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