Эксперт рассказал, почему в столичных магазинах стали чаще красть товары

Некоторые СМИ сообщают, что столичные супермаркеты все чаще фиксируют случаи краж. Эксперты говорят, что на поведение покупателей повлияли рост цен и падение доходов. К тому же ретейлеры активно устанавливают кассы самообслуживания. Есть ли тут связь?

Специалист по информационной безопасности рассказал, что такая система несет опасность в первую очередь для самой торговой сети, потому что именно через кассы самообслуживания и происходит кража товара. Кроме того, стоит отметить, что торговые сети уже закладывают процент краж в стоимость товаров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.