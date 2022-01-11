Москвичей предупредили о "барическом днище"

Показатели барометров опустятся к концу рабочей недели к рекордно низким показателям – с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление окажется на барическом днище. Об этом сообщили синоптики.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в некоторые российские регионы придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

