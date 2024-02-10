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10 февраля, 11:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы

Морозы до -17 градусов установились в столице 10 февраля

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Солнечная и ясная погода без осадков установилась в столице 10 февраля. При этом морозы до -17 градусов сохранятся из-за антициклона и уменьшения облачности.

Из-за наступивших морозов на улицах столицы может быть скользко, поэтому в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до утра воскресенья, 11 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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