Желтый уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы

Солнечная и ясная погода без осадков установилась в столице 10 февраля. При этом морозы до -17 градусов сохранятся из-за антициклона и уменьшения облачности.

Из-за наступивших морозов на улицах столицы может быть скользко, поэтому в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до утра воскресенья, 11 февраля.

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